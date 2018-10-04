Борис Дубровский оценил социально-экономическую ситуацию в Челябинской области как стабильную

Фото с сайта gubernator74.ru

Активисты движения «За возрождение Урала» подвели итоги работы за девять месяцев 2018 года.

Губернатор Борис Дубровский в четверг, 4 октября, провел встречу с активистами ЗВУ. Обращаясь к участникам движения, глава региона охарактеризовал текущую социально-экономическую ситуацию в области как стабильную.

«В плюсе работают основные базовые отрасли, хорошая динамика по налоговым поступлениям, с плюсом на 16% по сравнению с прошлым годом. Это дало нам возможность принять принципиальное решение о сохранении региональных льгот в привязке к возрасту, а не срокам выхода на пенсию, которые недавно изменились», — заявил Борис Дубровский.

Участники движения доложили о контроле за реализацией программы «Реальные дела». В 2018 году на решение проблемных вопросов было выделено более 500 млн рублей из областного бюджета. Деньги направили на благоустройство территорий, ремонт дорог, строительство новых котельных и газификацию, реконструкцию соцучреждений.

Фото с сайта gubernator74.ru

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