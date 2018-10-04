В центре Челябинска ограничат движение транспорта

Фото с сайта sevastopol.gov.ru

В Челябинске на одном из центральных перекрестков ограничат проезд.

Работы по ремонту дорожного покрытия начнутся на пересечении улиц Цвиллинга и Тимирязева. Из-за этого проезд через перекресток будет ограничен до шести часов утра понедельника, 8 октября. О затруднениях движения предупредили в городской администрации. Также в мэрии отметили, что до понедельника с 00:00 до 05:00 по улицам Цвиллинга и Тимирязева не будут ходить трамваи и троллейбусы.

Фото с сайта sevastopol.gov.ru

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