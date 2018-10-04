Прокуратура оспорила меру пресечения челябинцу, который похитил у банка 45 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Уголовное дело в отношении челябинца, который похитил у банка 45 млн рублей, направили на новое апелляционное рассмотрение.

Челябинского предпринимателя обвиняют в хищении 45 млн рублей у банка. Мужчина взял эти деньги в кредит и не вернул. Бизнесмена арестовали, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Однако апелляционная инстанция освободила челябинца из-под стражи.

В суде отметили, что преступление отнесено к сфере предпринимательской деятельности, поэтому обвиняемому по закону не может быть избрана эта мера пресечения. Прокуратура не согласилась с этим решением и оспорила его. Президиум удовлетворил кассационное представление зампрокурора области и направил материал на новое рассмотрение.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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