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Прокуратура оспорила меру пресечения челябинцу, который похитил у банка 45 млн рублей
04.10.2018 г. 14:24
Фото с сайта 74.мвд.рф
Уголовное дело в отношении челябинца, который похитил у банка 45 млн рублей, направили на новое апелляционное рассмотрение.
Челябинского предпринимателя обвиняют в хищении 45 млн рублей у банка. Мужчина взял эти деньги в кредит и не вернул. Бизнесмена арестовали, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Однако апелляционная инстанция освободила челябинца из-под стражи.
В суде отметили, что преступление отнесено к сфере предпринимательской деятельности, поэтому обвиняемому по закону не может быть избрана эта мера пресечения. Прокуратура не согласилась с этим решением и оспорила его. Президиум удовлетворил кассационное представление зампрокурора области и направил материал на новое рассмотрение.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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