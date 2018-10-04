Жителя Сатки будут судить за продажу поддельной одежды Adidas

Фото с сайта 74.мвд.рф

Житель Сатки предстанет перед судом за незаконную торговлю контрафактной одеждой известных брендов.

С 2016 года 37-летний мужчина продавал в одном из торговых центров города контрафактную одежду и обувь брендов Adidas, Reebok и Nike под видом оригинальной. Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 1,5 тыс. поддельных товаров.

Индивидуального предпринимателя обвиняют в незаконном использовании чужого товарного знака. Материальный ущерб от его действий превысил 10 млн рублей. Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд, сообщили в пресс-центре прокуратуры области.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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