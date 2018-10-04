Жители Копейска жалуются на то, что мусор из Челябинска теперь везут на их полигон

Фото: Галина Лепина

Жители Старокамышинска сообщили, что на местный полигон начали свозить мусор из Челябинска.

По словам слушателей «Челябинского эха», после закрытия свалки в областном центре по улицам Старокамышинска стало ездить больше мусоровозов. По ночам люди наблюдают колонны машин. Мусоровозы транспортируют отходы на полигон «Комтранссервиса», который находится недалеко от поселка. В путевых листах у водителей машин указано, что отходы везут из Челябинска, сообщила жительница поселка Нелли Меньшикова.

«Когда случился коллапс в Челябинске, у нас мусоровозки из Челябинска прям по поселку повезли мусор. Мы были в шоке. Таксисты говорят, что ночью целыми колоннами шли машины. В воскресенье выехали к полигону, стали останавливать машины. Мы решили спросить у них, откуда они везут отходы. Первую машину мы тормознули, водитель показывает документ (путевой лист). Там написано: «Улица Агалакова в Челябинске и горбольница №11», — рассказала Нелли Меньшикова.

В июне руководство «Комтранссервиса» в ответе на обращение жителей поселка написало, что вывоз отходов из Челябинска на полигон не предусмотрен. По словам советника министра экологии области Виталия Безрукова, никаких нарушений со стороны перевозчиков нет. На полигон отправляют отходы не от населения, а от юридических лиц, зарегистрированных в Челябинске, отметил он.

«Мусор от жилых домов, от жильцов Челябинска к ним не едет. К ним поступает мусор от юридических лиц. Это сам собственник полигона заключает договор с юрлицом и принимает от них отходы. Повлиять как-то на все эти процессы никто не вправе. Юрлицо само выбирает, с кем ему заключать договоры, может хоть с Москвы эти отходы привезти», — прокомментировал Виталий Безруков.

По мнению Виталия Безрукова, проблема обострилась именно сейчас из-за мусорного коллапса, который произошел в Челябинске в середине сентября. Жители соседних населенных пунктов стали переживать за ситуацию с вывозом отходов. Тем более, что из некоторых городов региона часть мусоровозов отправили в Челябинск. Редакция «Челябинского эха» запросила информацию у компании «Комтранссервис», однако на момент публикации ответ получен не был.

Фото: Галина Лепина

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