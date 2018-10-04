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Челябинские зоозащитники призывают выпустить безнадзорных животных на волю
04.10.2018 г. 14:02
Челябинские общественники предложили пересмотреть концепцию обращения с бесхозными собаками и кошками.
В качестве альтернативы отлову животных с их последующим усыплением зоозащитники предложили программу ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Член Общественной палаты региона Ольга Шкода рассказала корреспонденту «Челябинского эха», что данная концепция не только устранит этическую проблему убийства животных, но и значительно сэкономит бюджетные средства.
«ОСВВ позволит снизить численность безнадзорных животных, исключить агрессивное поведение животных в результате их стерилизации. Немаловажный факт — это экономия бюджетных средств, потому что ежегодно выделяют на отлов животных огромную сумму денег и это неоправданно: чем больше отлавливают, тем больше животные плодятся. Вместо отловленных приходят стаи — не одна-две собаки, а несколько. И то, что сейчас происходит массовое уничтожение животных, — это противоречит всем моральным принципам», — прокомментировала Ольга Шкода.
Кроме того, общественники обратились в СПП и Союз садоводов Челябинской области с предложением стерилизовать охраняющих сады и предприятия собак. Письма с обращениями зоозащитники направили членам Совета Федерации и депутатам Госдумы от Челябинской области в Международный день защиты животных, который отмечают 4 октября.
Фото с сайта bryansktoday.ru
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