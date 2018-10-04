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В Челябинской области завершено расследование дела в отношении мужчины, из-за которого утонула 15-летняя девушка
04.10.2018 г. 11:53
Фото с сайта www.amur.info
Прокуратура готовится утвердить обвинительное заключение по делу южноуральца, катавшего девочку-подростка на гидроцикле.
В Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Чебаркуля. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, вечером 31 июля на озере Чебаркуль нетрезвый мужчина катался на гидроцикле. При выполнении маневра находившаяся с ним 15-летняя девушка упала в воду и утонула. На потерпевшей не было спасательного жилета.
Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта www.amur.info
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