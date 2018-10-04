Потерявшей сознание в магнитогорском цирке тигрице сделают МРТ головного мозга

Скриншот с сайта instagram.com / karinabagdasarova_

В Магнитогорске обследовали тигрицу из шоу Багдасаровых, которая во время выступления в цирке забилась в конвульсиях.

Диагностику провела ветеринарный врач, специально прилетевшая из Москвы. По результатам анализов крови, УЗИ внутренних органов и электрокардиографии никаких патологий в организме тигрицы обнаружено не было. Об этом написала Карина Багдасарова на своей странице в Instagram.

Сейчас, по словам дрессировщицы, животному предстоит самая сложная процедура — МРТ головного мозга и энцефалограмма.

23 сентября во время шоу в Магнитогорске тигрица, прыгавшая через огненные кольца, потеряла сознание. Затем у нее начались судороги. Дрессировщик пытался привести питомца в чувство. Тигра облили водой. После этого он пришел в себя и самостоятельно покинул манеж.

Все новости за 04.10.2018 г.»