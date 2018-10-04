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Полпред Николай Цуканов приедет на Южный Урал для встречи с губернатором Борисом Дубровским
04.10.2018 г. 11:18
Фото с сайта gubernator74.ru
Полномочный представитель президента на Урале 8 октября нанесет визит в Челябинскую область.
В ходе поездки Николай Цуканов посетит Магнитогорск. Там полпред встретится с губернатором Борисом Дубровским. Далее они поедут на ММК, встретятся со студентами МГТУ и активом Союза молодых металлургов.
Это будет второй визит Николая Цуканова на Южный Урал в должности полпреда — до этого, 8 августа, он приезжал в Челябинск и инспектировал стройки объектов, где в 2020 году пройдут мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Тогда он подверг критике главу города Евгения Тефтелева за некошеные газоны и покосившиеся автобусные остановки на центральных улицах.
Фото с сайта gubernator74.ru
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