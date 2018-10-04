Полпред Николай Цуканов приедет на Южный Урал для встречи с губернатором Борисом Дубровским

Фото с сайта gubernator74.ru

Полномочный представитель президента на Урале 8 октября нанесет визит в Челябинскую область.

В ходе поездки Николай Цуканов посетит Магнитогорск. Там полпред встретится с губернатором Борисом Дубровским. Далее они поедут на ММК, встретятся со студентами МГТУ и активом Союза молодых металлургов.

Это будет второй визит Николая Цуканова на Южный Урал в должности полпреда — до этого, 8 августа, он приезжал в Челябинск и инспектировал стройки объектов, где в 2020 году пройдут мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Тогда он подверг критике главу города Евгения Тефтелева за некошеные газоны и покосившиеся автобусные остановки на центральных улицах.

Фото с сайта gubernator74.ru

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