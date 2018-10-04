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Министр экологии области заявил о преодолении основной фазы мусорного коллапса в Челябинске
04.10.2018 г. 11:12
Глава регионального минэкологии Сергей Лихачев прокомментировал ситуацию с вывозом отходов в областном центре.
По словам чиновника, городские службы и подрядчики преодолели основную фазу мусорного кризиса. «По нашим оценкам, сейчас в Челябинске накоплено ранее не вывезенного мусора порядка 500 тонн. Если работа продолжится в том же режиме, что и сейчас, когда в сутки вывозим 1,4-1,5 тыс. тонн мусора, который копится в текущее время и ранее был накоплен, то, я думаю, что в течение двух дней все будет решено. Оставшийся мусор вывезут до конца недели», — цитирует ТАСС Сергея Лихачева.
Как отметил министр, основная задача сейчас — наладить логистику, чтобы добиться вывоза отходов со всех контейнерных площадок ежедневно. В Челябинске с 25 сентября действует режим чрезвычайной ситуации из-за стихийных свалок во дворах. Перевозчики отказались транспортировать отходы на новый полигон в Полетаево из-за нерентабельности. Власти направили на борьбу с мусором силы из близлежащих городов и заключили соглашения с новыми подрядчиками.
Фото с сайта onf.ru
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