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В Челябинске к середине октября установят 3 тыс. новых мусорных контейнеров
04.10.2018 г. 10:05
В челябинских дворах появятся мусорные баки большой вместимости.
Первую партию из 100 контейнеров уже завезли в город. Их установят во дворах Тракторозаводского и Калининского районов. Всего до 15 октября на мусорных площадках появятся 3 тыс. новых контейнеров. Они крупнее, чем старые металлические баки и приспособлены для мусоровозов с задней загрузкой. Эти машины, в свою очередь, также способны вмещать и перевозить больше отходов.
Сейчас в Челябинске досрочно начал работу будущий регоператор — компания «Центр коммунального сервиса». Это произошло после того, как часть перевозчиков отказались возить мусор на полигон в Полетаево вместо закрытой городской свалки. Из-за ухудшения обстановки с вывозом отходов в Челябинске с прошлой недели действует режим чрезвычайной ситуации.
Фото: Анна Адианова
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