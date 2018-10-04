В Челябинске к середине октября установят 3 тыс. новых мусорных контейнеров

Фото: Анна Адианова

В челябинских дворах появятся мусорные баки большой вместимости.

Первую партию из 100 контейнеров уже завезли в город. Их установят во дворах Тракторозаводского и Калининского районов. Всего до 15 октября на мусорных площадках появятся 3 тыс. новых контейнеров. Они крупнее, чем старые металлические баки и приспособлены для мусоровозов с задней загрузкой. Эти машины, в свою очередь, также способны вмещать и перевозить больше отходов.

Сейчас в Челябинске досрочно начал работу будущий регоператор — компания «Центр коммунального сервиса». Это произошло после того, как часть перевозчиков отказались возить мусор на полигон в Полетаево вместо закрытой городской свалки. Из-за ухудшения обстановки с вывозом отходов в Челябинске с прошлой недели действует режим чрезвычайной ситуации.

Фото: Анна Адианова

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