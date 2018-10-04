Челябинск
- 66.2115р. + 0.7871
- 76.0505р. + 0.3152
Сделано в Челябинске
Разворот
В Челябинске сегодня начнут оглашать приговор Николаю Сандакову
04.10.2018 г. 10:03
Фото с сайта www.znak.com
В Советском райсуде Челябинска вынесут приговор бывшему замгубернатора Челябинской области.
Заседание состоится в четверг, 4 октября, в 14:00. Предположительно, оглашение приговора растянется на два дня. Решение по делу Николая Сандакова планировали огласить 26 сентября. Однако в тот день возобновили судебное следствие по вопросам, связанным с вещественными доказательствами.
Бывшего вице-губернатора обвиняют в мошенничестве, получении взятки и причастности ко взлому электронной почты. Прокуратура потребовала отправить Сандакова на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовать его на 14 млн рублей.
Фото с сайта www.znak.com
Новости на эту тему
- 25.09.2018 г. В Челябинске суд отложил оглашение приговора бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову
- 24.09.2018 г. Бывший вице-губернатор Николай Сандаков написал открытое письмо директору ФСБ Александру Бортникову
- 24.09.2018 г. 26 сентября в Челябинске огласят приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову
- 31.08.2018 г. Приговор бывшему вице-губернатору Николаю Сандакову огласят в конце сентября
- 02.02.2018 г. Итоги недели с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым