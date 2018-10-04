В Челябинске сегодня начнут оглашать приговор Николаю Сандакову

Фото с сайта www.znak.com

В Советском райсуде Челябинска вынесут приговор бывшему замгубернатора Челябинской области.

Заседание состоится в четверг, 4 октября, в 14:00. Предположительно, оглашение приговора растянется на два дня. Решение по делу Николая Сандакова планировали огласить 26 сентября. Однако в тот день возобновили судебное следствие по вопросам, связанным с вещественными доказательствами.

Бывшего вице-губернатора обвиняют в мошенничестве, получении взятки и причастности ко взлому электронной почты. Прокуратура потребовала отправить Сандакова на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовать его на 14 млн рублей.

Фото с сайта www.znak.com

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