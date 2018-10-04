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Почти половина челябинцев заявили, что профессия школьного учителя не пользуется уважением
04.10.2018 г. 11:26
Фото с сайта newizv.ru
Социологи спросили жителей Челябинска о том, считают ли они профессию учителя престижной. Мнения разделились.
В пятницу, 5 октября, более чем в ста странах мира отмечается День учителя. В связи с этим филиал Президентской академии провел социологическое исследование. У челябинцев спрашивали, уважают ли сегодня профессию школьного учителя. Мнения разделились: 42% респондентов ответили, что эта специальность пользуется уважением, 46% уверены в обратном, а 12% затруднились ответить.
Женщины чаще отвечали «пользуется уважением», а мужчины в большинстве случаев сомневались.
Фото с сайта newizv.ru
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