Каждый четвертый челябинец выбрал профессию по совету своих школьных учителей

Фото с сайта www.intser.ru

В преддверии Дня учителя портал Зарплата.ру спросил челябинцев об их отношении к педагогам.

35% опрошенных рассказали, что благодарны учителям за время, проведенное в стенах школы. Больше половины респондентов испытывают смешанные чувства — каких-то педагогов они вспоминают с теплотой, а кого-то никогда не хотели бы увидеть снова. Совсем не испытывают ностальгии по школьным годам 5% челябинцев.

Профессию по советам учителей выбрали примерно четверть опрошенных, более трети пошли работать вопреки рекомендациям педагогов, а 41% горожан рассказали, что в школе никто не интересовался их будущим.

С профессиональным праздником, который отмечают 5 октября, своих учителей поздравляют лишь 4% респондентов. Примерно каждый четвертый челябинец признался, что захотел поздравить их после того, как поучаствовал в опросе, рассказали в пресс-службе портала Зарплата.ру.

Фото с сайта www.intser.ru

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