Челябинская область поделится на международном форуме опытом выхода из энергетического кризиса

Фото с сайта gubernator74.ru

Южноуральская делегация принимает участие в международном форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Возглавил делегацию вице-губернатор Сергей Шаль. В ходе форума он поделится опытом по замещению энергетической компании в сфере теплоснабжения.

Заместитель губернатора представит в пример ситуацию, когда в 2016 году компания «ОГК-2» заявила о прекращении теплоснабжения Троицка к началу 2018 года. В ходе поиска оптимального разрешения кризисной ситуации руководство региона договорилось с инвестором о строительстве новой котельной в рамках государственно-частного партнерства при содействии фонда содействия реформированию ЖКХ. Строительство новой котельной завершено, в отопительный сезон 2018–2019 годов она будет функционировать в полном объеме.

Также Сергей Шаль расскажет о ежегодной работе по актуализации существующих схем теплоснабжения каждого поселения, куда теперь включают технические параметры, такие как объемы и эффективный радиус подачи тепла. Их внедрение позволяет оценить перспективы развития теплоснабжения и спланировать работы на продолжительный срок.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что участие в подобных международных мероприятиях полезно для Челябинской области, которая будет принимать в 2020 году саммиты ШОС и БРИКС. «Участие в отраслевых форумах позволяет более детально разобраться в актуальных вопросах и выработать эффективные решения в процессе обсуждения с коллегами из других регионов и стран. В Челябинской области есть успешный опыт реализации проектов в сфере теплоснабжения, которые мы презентуем участникам форума «Российская энергетическая неделя», — прокомментировал глава региона.

В рамках мероприятия пройдут встречи представителей компаний топливно-энергетического комплекса с обсуждением актуальных тенденций в отрасли, а также круглые столы и панельные сессии по вопросам развития инфраструктуры. Международный форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 3 по 5 октября.

Фото с сайта gubernator74.ru

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