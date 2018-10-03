На озере в Челябинской области пропали двое врачей. Тело одного из них найдено

Фото с сайта 10.mchs.gov.ru

Двое мужчин пропали в Чесменском районе во время рыбалки на озере Успенское.

Врач-фтизиатр областной туберкулезной больницы в Магнитогорске Андрей Городничев и нарколог областного наркодиспансера Владимир Федоров ушли на рыбалку в воскресенье, 30 сентября. По предварительным данным, лодка перевернулась и мужчины оказались в воде.

Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» главврач областной туберкулезной больницы №3 Анатолий Шалагин, тело Владимира Федорова нашли егеря. «А нашего доктора пока не нашли. Машина, лодка, вещи есть, а его нет», — отметил он.

Поискам мешают камыши. Для обследования поверхности озера необходимы квадрокоптеры.

Фото с сайта 10.mchs.gov.ru

Все новости за 03.10.2018 г.»