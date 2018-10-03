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На озере в Челябинской области пропали двое врачей. Тело одного из них найдено
03.10.2018 г. 16:18
Фото с сайта 10.mchs.gov.ru
Двое мужчин пропали в Чесменском районе во время рыбалки на озере Успенское.
Врач-фтизиатр областной туберкулезной больницы в Магнитогорске Андрей Городничев и нарколог областного наркодиспансера Владимир Федоров ушли на рыбалку в воскресенье, 30 сентября. По предварительным данным, лодка перевернулась и мужчины оказались в воде.
Как сообщил корреспонденту «Челябинского эха» главврач областной туберкулезной больницы №3 Анатолий Шалагин, тело Владимира Федорова нашли егеря. «А нашего доктора пока не нашли. Машина, лодка, вещи есть, а его нет», — отметил он.
Поискам мешают камыши. Для обследования поверхности озера необходимы квадрокоптеры.
Фото с сайта 10.mchs.gov.ru
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