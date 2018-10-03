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Полиция решает вопрос об уголовном деле по факту сбора денег на 1 сентября в челябинской школе №12
03.10.2018 г. 16:13
Региональная прокуратура выявила факт принудительного сбора денег с родителей школьников.
В августе 2018 года в челябинской школе №12 на родительском собрании призвали делать добровольные пожертвования на проведение Дня знаний. Их размер составлял 100 рублей с каждого ученика. При этом, как установили в надзорном ведомстве, материальная помощь носила, по сути, принудительный характер. Прокурор заявил протест, в результате в школе отредактировали положение о родительском комитете, убрав оттуда пункт об обязательствах по сдаче денег на нужды учебного заведения. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, материалы проверки направили в полицию, где будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее прокуратура подключилась к ситуации с поборами в соседней школе №13. Там с родителей требовали деньги за то, чтобы отдать ребенка в первый класс. К этой ситуации также подключили полицию, а главе городского комитета по образованию Светлане Портье внесли представление о привлечении директора школы Ларисы Рушаниной к ответственности.
Фото с сайта vogazeta.ru
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