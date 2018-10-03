В Челябинске судебный пристав исполнит рэп на фестивале зоозащитников

Фото с сайта energy-records.ru

В четверг, 4 октября, в Челябинске состоится благотворительный рок-фестиваль, посвященный международному Дню защиты животных.

Одним из участников станет сотрудник регионального управления службы судебных приставов. 37-летний Роман Аиткулов более 10 лет работал в музыкальной сфере. С 2015 года он работает судебным приставом и в свободное время продолжает писать рэп. На фестивале «Рок в защиту животных» он исполнит композицию о собаке, которую собираются усыпить хозяева.

«На вопрос, как бы Роман определил свое творческое кредо, наш коллега отвечает просто: «Быть неравнодушным», — сообщили в региональном управлении службы судебных приставов.

Фото с сайта energy-records.ru

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