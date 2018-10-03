В Челябинске объявили срочный набор водителей мусоровозов

Фото с сайта VistaNews.ru

По поручению губернатора в Челябинске ищут водителей и грузчиков для мусоровозов.

Срочный набор водителей категории «С» на мусоровозы и грузчиков экипажей объявило ООО «Центр коммунального сервиса». В объявлении говорится, что специалисты приглашаются для работы на новых автомобилях КамАЗ. Зарплата водителей составит 28-30 тыс. рублей, грузчиков — 18-20 тыс. рублей. По словам работодателя, с 1 января 2019 года она будет увеличена.

Подробную информацию можно получить в отделе кадров ООО «Центр коммунального сервиса» (улица Карла Маркса, 73) или по телефону 8-950-726-85-23. Также устроиться на работу в компанию можно будет на общегородской ярмарке вакансий. Она пройдет 9 октября в ДК «Смена», сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Срочный набор водителей мусоровозов объявили для устранения последствий скопления отходов во дворах города. После закрытия свалки часть перевозчиков отказались вывозить мусор на полигон в Полетаево. Тогда был заключен контракт с новым подрядчиком — магнитогорской организацией «ЦКС».

Фото с сайта VistaNews.ru

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