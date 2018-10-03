В Челябинской области в третий раз выставили на торги агрокомплекс «Агаповский»

Фото с сайта www.kmscity.ru

На Южном Урале продают имущество обанкротившегося тепличного комбината.

На аукцион выставили два земельных участка общей площадью 135 га, мини-ТЭЦ, склады, теплицы и оборудование, принадлежащие агрокомплексу «Агаповский». Начальная цена — 977 млн рублей, торги будут идти до нижней отметки в 684,5 млн. Комбинат запустили в 2013 году, планировалось, что он будет производить 5 тыс. тонн сельхозпродукции в год. Однако он не принес владельцам прибыли, и летом 2016 года агрокомплекс признали банкротом из-за долгов. Как сообщает «Ъ-Южный Урал», причиной этого стали управленческие ошибки — сама отрасль, по мнению экспертов, привлекательна для инвесторов и показывает рост.

Нынешние торги станут третьими по счету — предыдущие две попытки продать комбинат не увенчались успехом из-за отсутствия заявок. Эксперты полагают, что лот не вызывает интереса из-за завышенной цены агрокомплекса, на котором лежит большая долговая нагрузка — почти 2 млрд рублей, добавляет издание.

Фото с сайта www.kmscity.ru

Все новости за 03.10.2018 г.»