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На Южном Урале руководство детдома наказали из-за воспитанника, который до смерти избил женщину
03.10.2018 г. 14:15
Фото с сайта www.chaikovskie.ru
В Чесменском районе руководство детдома, воспитанник которого насмерть забил женщину, привлекли к ответственности.
Трагедия произошла в ночь на 16 сентября в одном из частных домов села Чесма. 17-летний пьяный воспитанник детдома поругался с 49-летней женщиной, а затем избил ее до смерти. Прокуроры провели проверку и обнаружили нарушения в деятельности сотрудников интерната.
За ненадлежащее исполнение обязанностей директора учреждения и его заместителя привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Также прокуроры внесли представление начальнику территориального отдела полиции об устранении нарушений. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото с сайта www.chaikovskie.ru
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