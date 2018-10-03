На Южном Урале руководство детдома наказали из-за воспитанника, который до смерти избил женщину

Фото с сайта www.chaikovskie.ru

В Чесменском районе руководство детдома, воспитанник которого насмерть забил женщину, привлекли к ответственности.

Трагедия произошла в ночь на 16 сентября в одном из частных домов села Чесма. 17-летний пьяный воспитанник детдома поругался с 49-летней женщиной, а затем избил ее до смерти. Прокуроры провели проверку и обнаружили нарушения в деятельности сотрудников интерната.

За ненадлежащее исполнение обязанностей директора учреждения и его заместителя привлекли к ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Также прокуроры внесли представление начальнику территориального отдела полиции об устранении нарушений. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото с сайта www.chaikovskie.ru

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