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Федеральный бюджет начнет финансировать реконструкцию челябинского аэропорта до конца 2018 года
03.10.2018 г. 13:15
Определены новые сроки финансирования строительства аэродрома в Челябинске.
До этого предполагалось, что реконструкция объекта пройдет в 2020-2021 годах. После вмешательства в этот вопрос губернатора Бориса Дубровского сроки перенесли на 2018-2019 годы.
Глава региона рассказал, что привлечения федеральных денег к реконструкции аэропорта областное правительство добивалось с того момента, как Челябинск был выбран в качестве места проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.
«Проделана большая работа — переговоры длились фактически с весны и на протяжении всего лета. В результате необходимые изменения внесены в федеральную программу, деньги на строительство аэродрома будут направлены уже в 2018-2019 годах», — отметил Борис Дубровский.
В ходе первого этапа реконструкции аэродромной инфраструктуры планируется модернизация и расширение перрона, строительство 28 стояночных мест для воздушных судов среднего класса. На это планируется потратить 3 млрд рубktq. На втором этапе начнется строительство дополнительных стоянок для самолетов и новых рулежных дорожек. Все время, пока будет идти реконструкция, аэропорт будет работать в штатном режиме.
В данный момент на территории аэропорта возводят новый терминал внутренних линий. Проект реконструкции аэродрома получил положительное заключение, подрядчика на работы выберет Росавиация. Новые объекты челябинского аэропорта планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.
Фото с сайта vk.com/cekport
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