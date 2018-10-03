Федеральный бюджет начнет финансировать реконструкцию челябинского аэропорта до конца 2018 года

Фото с сайта vk.com/cekport

Определены новые сроки финансирования строительства аэродрома в Челябинске.

До этого предполагалось, что реконструкция объекта пройдет в 2020-2021 годах. После вмешательства в этот вопрос губернатора Бориса Дубровского сроки перенесли на 2018-2019 годы.

Глава региона рассказал, что привлечения федеральных денег к реконструкции аэропорта областное правительство добивалось с того момента, как Челябинск был выбран в качестве места проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

«Проделана большая работа — переговоры длились фактически с весны и на протяжении всего лета. В результате необходимые изменения внесены в федеральную программу, деньги на строительство аэродрома будут направлены уже в 2018-2019 годах», — отметил Борис Дубровский.

В ходе первого этапа реконструкции аэродромной инфраструктуры планируется модернизация и расширение перрона, строительство 28 стояночных мест для воздушных судов среднего класса. На это планируется потратить 3 млрд рубktq. На втором этапе начнется строительство дополнительных стоянок для самолетов и новых рулежных дорожек. Все время, пока будет идти реконструкция, аэропорт будет работать в штатном режиме.

В данный момент на территории аэропорта возводят новый терминал внутренних линий. Проект реконструкции аэродрома получил положительное заключение, подрядчика на работы выберет Росавиация. Новые объекты челябинского аэропорта планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Фото с сайта vk.com/cekport

Все новости за 03.10.2018 г.»