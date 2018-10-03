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В Челябинске будут судить экс-полицейского, который на стрельбах ранил дочь
03.10.2018 г. 12:54
Фото с сайта ysia.ru
В Челябинске бывшему полицейскому грозит срок за незаконное хранение оружия.
Летом 2018 года полицейский и его 15-летняя дочь приехали на полигон учебного центра. Там мужчина начал показывать школьнице пистолет-пулемет «Кедр» и случайно выстрелил в ее плечо. В этот же день в доме полицейского провели обыски. Правоохранители обнаружили там самодельное стреляющее устройство, ручные и осколочные гранаты, а также патроны. Мужчину уволили из органов. Уголовное дело передали в Курчатовский райсуд. Бывшему полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото с сайта ysia.ru
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