В Челябинске будут судить экс-полицейского, который на стрельбах ранил дочь

Фото с сайта ysia.ru

В Челябинске бывшему полицейскому грозит срок за незаконное хранение оружия.

Летом 2018 года полицейский и его 15-летняя дочь приехали на полигон учебного центра. Там мужчина начал показывать школьнице пистолет-пулемет «Кедр» и случайно выстрелил в ее плечо. В этот же день в доме полицейского провели обыски. Правоохранители обнаружили там самодельное стреляющее устройство, ручные и осколочные гранаты, а также патроны. Мужчину уволили из органов. Уголовное дело передали в Курчатовский райсуд. Бывшему полицейскому грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото с сайта ysia.ru

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