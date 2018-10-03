Они помогают нам самим делать качественные продукты. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — «Челябинский завод бытовых товаров»

В среду, 3 октября, на «Челябинском эхе» директор предприятия Александр Машковский расскажет, как с помощью коптилен, сыроварен и самоваров сформировать сообщество увлеченных правильной жизнью людей и как завоевать любовь потребителей за рубежом.

Проанализировать деятельность компании-финалиста бизнес-премии «Сделано в Челябинске» поможет эксперт проекта — член Совета Челябинского областного отделения «Опоры России» Павел Золотов.

Прямой эфир в 16:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».

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