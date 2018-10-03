Южноуральские приставы с начала 2018 года выдворили из России более 900 мигрантов

Фото с сайта 100migrantov.ru

Судебные приставы Челябинской области за девять месяцев 2018-го выдворили из России более 900 нелегалов.

Приставы отправили на родину 904 иностранца. Мигрантов признали виновными в нарушении правил въезда или режима пребывания в России. Нелегалов принудительно выдворили из страны и оштрафовали на 2 тыс. рублей. Вернуться в Россию они смогут только через пять лет. Еще около ста иностранцев-нарушителей сейчас находятся в спецучреждении. Их отправят на родину после проверки и подготовки документов. В среду, 3 октября, из России депортируют 30 граждан среднеазиатских республик. Они поедут домой на автобусах через пункты пропуска на границе с Казахстаном, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Фото с сайта 100migrantov.ru

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