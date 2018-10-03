- 65.4244р. + 0.2023
- 75.7353р. + 0.5081
Южноуральские приставы с начала 2018 года выдворили из России более 900 мигрантов
03.10.2018 г. 12:46
Судебные приставы Челябинской области за девять месяцев 2018-го выдворили из России более 900 нелегалов.
Приставы отправили на родину 904 иностранца. Мигрантов признали виновными в нарушении правил въезда или режима пребывания в России. Нелегалов принудительно выдворили из страны и оштрафовали на 2 тыс. рублей. Вернуться в Россию они смогут только через пять лет. Еще около ста иностранцев-нарушителей сейчас находятся в спецучреждении. Их отправят на родину после проверки и подготовки документов. В среду, 3 октября, из России депортируют 30 граждан среднеазиатских республик. Они поедут домой на автобусах через пункты пропуска на границе с Казахстаном, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Фото с сайта 100migrantov.ru
- 03.10.2018 г. В Челябинске судебный пристав исполнит рэп на фестивале зоозащитников
- 02.10.2018 г. Иностранный работодатель оплатил долг челябинки в 1,6 млн рублей, чтобы ее выпустили за границу
- 01.10.2018 г. Приставы в Челябинской области изъяли у продавца из интернета залоговый автомобиль
- 25.09.2018 г. В Златоусте приставы арестовали маршрутку во время рейса
- 18.09.2018 г. В Челябинской области цыганская семья торговалась с приставами из-за долгов