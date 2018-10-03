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Челябинцам предлагают избавляться от мусорных куч во дворах с помощью хештегов
03.10.2018 г. 12:22
Жителям Челябинска рассказали о новом способе сообщить информацию о стихийной свалке.
О сетевом флэшмобе горожанам рассказал советник министра экологии Виталий Безруков. На своей странице в Facebook он написал, что у него есть возможность передавать проблемные адреса напрямую перевозчикам отходов. Виталий Безруков призывает челябинцев публиковать в соцсетях фотографии заваленных мусором контейнерных площадок с хештегами #уберитемусор или #уберитемусор74. Советник министра экологии пообещал, что по ним будет проводиться мониторинг. Ежедневно составляемые списки адресов перевозчики будут учитывать при планировании маршрутов вывоза.
В Челябинске уже неделю действует режим чрезвычайной ситуации. В мэрии заявили, что обстановка со стихийными свалками во дворах стабилизировалась и постепенно улучшается. В то же время эксперты ОНФ отмечают начинающиеся сложности с вывозом отходов в нескольких городах региона, откуда перебросили мусоровозы для наведения порядка в областном центре.
Фото: Галина Лепина
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