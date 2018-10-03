В Челябинской области потеплеет до +21 градуса

Фото с сайта pixabay.com

На Южном Урале ожидается повышение температуры воздуха.

В ночь на четверг, 4 октября, в Челябинской области синоптики прогнозируют небольшие дожди. Температура будет +9 градусов, в низинах опустится до -2. Днем потеплеет до +21. Ветер будет юго-западный 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с.

На пятницу синоптики обещают по области небольшие дожди, в ночные часы температура будет +6 - +11, днем поднимется до +19 градусов. В субботу станет немного холоднее – в дневные часы столбики термометров опустятся до +13 градусов.

Фото с сайта pixabay.com

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