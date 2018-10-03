Во дворах Ленинского района высадят тысячу кленов

Фото: Александр Орел / fb.com

В Челябинске пройдет акция «Клен в каждый дом».

Глава Ленинского района Александр Орел на своей странице в Facebook сообщил, что в четверг, 4 октября, на Плодушке высадят тысячу однолетних сеянцев канадского клена. А через два года, по его словам, их можно будет развезти по дворам. Акцию будут проводить силами волонтеров. Поучаствовать в ней сможет каждый желающий. Сбор запланирован на 16:00 возле дома №68 по улице Агалакова.

Фото: Александр Орел / fb.com

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