В ОНФ прогнозируют второй виток мусорного коллапса - по всей Челябинской области

Фото с сайта onf.ru

Активисты Народного фронта опровергли заявления челябинских властей о победе над мусором.

По данным мониторинга общественников, ситуация с вывозом отходов остается тяжелой во всех районах города, а не только в Калининском и Курчатовском, как в мэрии сообщали ранее. Из-за нерешенных логистических проблем столице Южного Урала грозит второй виток обострения ситуации со стихийными свалками. Координатор штаба ОНФ по проблемам экологии Виталий Вороной рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что в некоторых городах области также начались проблемы с вывозом отходов после переброски оттуда мусоровозов в Челябинск. Из-за этого в ближайшем будущем существует опасность распространения мусорного коллапса на весь Южный Урал, считает активист.

«Сейчас какая проблема – начнут заваливаться точки в Миассе, Златоусте, Магнитогорске. Соответственно, придется машины дергать назад. Техники и так не хватает и, причем не хватает прилично – все, что они говорят про цифры, это абсурд полный. С учетом увеличения плеча нужно в два раза больше машин. А их на сегодняшний день меньше, чем было. И вот тут самое страшное, что если вот это сейчас и там начнется, то тогда будет везде», - прокомментировал Виталий Вороной.

25 сентября по поручению губернатора в Челябинск перебросили несколько десятков мусоровозов из Магнитогорска, Миасса, Еманжелинска, Озерска, Южноуральска и Пласта. Как сообщили в региональном отделении ОНФ, жители этих городов обратились в Народный фронт с жалобами на начинающиеся мусорные завалы. Активисты начали там мониторинг ситуации. От челябинских чиновников в ОНФ потребовали «немедленно очистить дворы от свалок и восстановить бесперебойную работу по вывозу отходов».

Фото с сайта onf.ru

Все новости за 03.10.2018 г.»