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Оползень в Катав-Ивановском районе будут изучать сотрудники Академии наук
03.10.2018 г. 10:50
Сотрудники РАН приедут в Катав-Ивановский район, чтобы исследовать грязевой оползень.
Гигантский грязевой оползень образовался недалеко от Катав-Ивановска 26 сентября. Его обнаружили местные жители. Они зафиксировали на видео движущийся поток грязи.
Сотрудники уральского отделения РАН предполагают, что оползень образовался из-за землетрясения, которое произошло 5 сентября. Подземные воды начали поступать в трещины и размыли нижние слои рыхлых пород. В четверг, 4 октября, сотрудники института приедут на место разлома, чтобы изучить оползень. Об этом на своей странице в Facebook написал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.
Сотрудники регионального управления МЧС продолжают ежедневный мониторинг в районе происшествия. За последние сутки движения грунта не зарегистрировали.
Фото с сайта chelspasatel.ru
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