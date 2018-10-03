Оползень в Катав-Ивановском районе будут изучать сотрудники Академии наук

Фото с сайта chelspasatel.ru

Сотрудники РАН приедут в Катав-Ивановский район, чтобы исследовать грязевой оползень.

Гигантский грязевой оползень образовался недалеко от Катав-Ивановска 26 сентября. Его обнаружили местные жители. Они зафиксировали на видео движущийся поток грязи.

Сотрудники уральского отделения РАН предполагают, что оползень образовался из-за землетрясения, которое произошло 5 сентября. Подземные воды начали поступать в трещины и размыли нижние слои рыхлых пород. В четверг, 4 октября, сотрудники института приедут на место разлома, чтобы изучить оползень. Об этом на своей странице в Facebook написал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Сотрудники регионального управления МЧС продолжают ежедневный мониторинг в районе происшествия. За последние сутки движения грунта не зарегистрировали.

Фото с сайта chelspasatel.ru

Все новости за 03.10.2018 г.»