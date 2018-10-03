Немецкая газета назвала утечку рутения на «Маяке» крупнейшей ядерной аварией после Чернобыля и Фукусимы

Фото с сайта idaten.ru

Текущая ситуация с расследованием выброса рутения на «Маяке» в сентябре 2017 года привлекла внимание немецких СМИ.

Причины радиационной аварии в Челябинской области, которая названа «крупнейшей после Чернобыля и Фукусимы», все еще не выяснены, пишет газета Frankfurter Rundschau. Более того, российские власти отказываются проводить полное расследование, сообщает издание со ссылкой на министерство по охране окружающей среды ФРГ. Фактом выброса занимались не государственные органы, а ученые РАН.

По мнению немецких властей, им не удалось установить источник утечки радиоактивных веществ. В бундестаге обеспокоены слабостью международной системы раннего оповещения и опасаются повторения подобных инцидентов на ядерных объектах. «С момента катастрофы прошел уже год, а мир все еще блуждает в тумане, и непонятно, когда он рассеется. Прежде всего необходимо провести дальнейшие измерения в близлежащих районах, в частности, вокруг «Маяка». Это - обязанность России, и ей следовало бы пригласить к участию членов комиссии по расследованию выброса рутения», – цитирует Frankfurter Rundschau председателя комитета немецкого парламента по охране окружающей среды Сильвию Коттинг-Уль.

В сентябре 2017 года радиоактивное облако с содержанием рутения-106 зафиксировали метеорологические службы Германии, Австрии и Италии. По версии экологов, источником выброса стало ПО «Маяк» в Челябинской области. Однако представители предприятия и Ростехнадзор отрицают факт утечки радиоактивных веществ и нанесенного вреда окружающей среде.

Фото с сайта idaten.ru

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