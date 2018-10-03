- 65.4244р. + 0.2023
- 75.7353р. + 0.5081
Владельца сети «Красное&Белое» включили в список долларовых миллиардеров
03.10.2018 г. 09:55
Владелец сети «Красное&Белое» Сергей Студенников стал новым российским долларовым миллиардером.
Агентство Bloomberg включило челябинского бизнесмена Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. По данным рейтинга издания, в 2017 году рост продаж сети магазинов «Красное&Белое» составил 3,3 млрд долларов. В 2018 году выручка увеличилась еще на 40%. Эксперты Infoline считают, что при такой динамике роста прибыли «Красное&Белое» может обогнать «Дикси», «Ашан» и «Ленту» и войти в тройку крупнейших российских сетей к 2021 году.
Каждый день в России открывается в среднем по шесть новых магазинов сети, рассказал Сергей Студенников в интервью Bloomberg. Сейчас в стране насчитывается более 6,5 тыс. алкомаркетов сети.
Фото с сайта bloomberg.com
- 27.09.2016 г. Ранивший девушку в «Красном&Белом» парень жил с ней в течение года
- 27.09.2016 г. Ранивший продавца алкомаркета мужчина в Челябинске зарезал себя сам
- 27.09.2016 г. В алкомаркете «Красное&Белое» зарезали мужчину и ранили продавца
- 01.06.2016 г. 16 человек в Челябинской области заработали за год более 1 млрд рублей
- 19.05.2016 г. Дочери Рашникова и топ-менеджер ЧЦЗ вошли в список самых богатых наследников миллиардеров