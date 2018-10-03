Владельца сети «Красное&Белое» включили в список долларовых миллиардеров

Фото с сайта bloomberg.com

Владелец сети «Красное&Белое» Сергей Студенников стал новым российским долларовым миллиардером.

Агентство Bloomberg включило челябинского бизнесмена Сергея Студенникова в список долларовых миллиардеров. По данным рейтинга издания, в 2017 году рост продаж сети магазинов «Красное&Белое» составил 3,3 млрд долларов. В 2018 году выручка увеличилась еще на 40%. Эксперты Infoline считают, что при такой динамике роста прибыли «Красное&Белое» может обогнать «Дикси», «Ашан» и «Ленту» и войти в тройку крупнейших российских сетей к 2021 году.

Каждый день в России открывается в среднем по шесть новых магазинов сети, рассказал Сергей Студенников в интервью Bloomberg. Сейчас в стране насчитывается более 6,5 тыс. алкомаркетов сети.

Фото с сайта bloomberg.com





Все новости за 03.10.2018 г.»