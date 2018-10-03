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Челябинское УФАС рассмотрит дело о «пылесосе в подарок»
03.10.2018 г. 08:48
Фото с сайта chel.fas.gov.ru
Челябинский магазин бытовой техники попал в поле зрения антимонопольной службы за некорректные условия акции.
В одной из торговых точек сети RBT покупателям предлагали приобрести стиральную машину и обещали пылесос в подарок. Однако на объявлении внизу мелким шрифтом указывалось, что по сути купить нужно будет оба товара, суммарная скидка на которые равна стоимости презента.
В антимонопольной службе сочли это нарушением закона, поскольку указанная в рекламе информация не соответствует реальности – подарочный пылесос фактически приходится покупать. УФАС возбудило дело в отношении рекламодателя. Рассмотрение назначено на 1 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта chel.fas.gov.ru
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