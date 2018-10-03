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Челябинский областной суд временно возглавил заместитель председателя Вячеслав Малашковец
03.10.2018 г. 08:38
Верховный Суд России назначил и.о. председателя Челябинского облсуда.
Согласно приказу от 28 сентября эту должность займет Вячеслав Малашковец. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. С 2015 года Вячеслав Малашковец был заместителем председателя суда и курировал уголовные дела. Теперь он будет возглавлять областной суд до подведения итогов конкурса на замещение должности, который Высшая квалификационная коллегия судей России открыла в понедельник, 1 октября.
Ранее председателем Челябинского облсуда был Сергей Минин. 24 сентября президент Владимир Путин назначил его председателем Седьмого кассационного суда, который начнет работать в Челябинске в октябре 2019 года. Новая инстанция будет главной для судов субъектов, входящих в Уральский федеральный округ.
Фото с сайта chel-oblsud.ru
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