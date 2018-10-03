На северо-западе Челябинска в двухэтажном коттедже произошел пожар

Фото: Стас Макаров

В Челябинске загорелся частный дом возле здания кардиоцентра.

Пожар произошел утром в среду, 3 октября. Местные жители позвонили в МЧС. Пожарные прибыли на место – на улицу Логовую – через четыре минуты после того, как им поступило сообщение о возгорании. Дым от пожара к этому моменту затянул весь северо-запад. На место происшествия также прибыла скорая. В МЧС сообщили, что горел частный жилой дом и гараж, расположенный рядом с ним.

В результате пожара никто не пострадал.

Фото: Стас Макаров / «Регион-74 | Челябинск»

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