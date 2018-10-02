Челябинцы пожаловались в прокуратуру на «холодную» горячую воду

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

Прокуратура Центрального района провела проверку по факту ненадлежащего горячего водоснабжения.

В надзорное ведомство обратились жильцы дома №71 по улице III Интернационала. Они пожаловались на горячую воду недостаточной температуры. При отборе проб выяснилось, что при нормативе в 60 градусов вода из крана не достигала и 40, то есть была по ощущениям едва теплой.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административных дел, сейчас их рассматривает региональное управление Роспотребнадзора. Также от руководства управляющей компании потребовали устранить нарушения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru

Все новости за 02.10.2018 г.»