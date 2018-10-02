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Челябинцы пожаловались в прокуратуру на «холодную» горячую воду
02.10.2018 г. 15:58
Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru
Прокуратура Центрального района провела проверку по факту ненадлежащего горячего водоснабжения.
В надзорное ведомство обратились жильцы дома №71 по улице III Интернационала. Они пожаловались на горячую воду недостаточной температуры. При отборе проб выяснилось, что при нормативе в 60 градусов вода из крана не достигала и 40, то есть была по ощущениям едва теплой.
Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административных дел, сейчас их рассматривает региональное управление Роспотребнадзора. Также от руководства управляющей компании потребовали устранить нарушения, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта krsk.sibnovosti.ru
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