В Челябинске пройдут публичные слушания по вопросу строительства часовни у ЮУрГУ

Фото с сайта susu.ru

Челябинская мэрия назначила публичные слушания по вопросу строительства храма в сквере на улице Тернопольской.

Публичные слушания по вопросу строительства часовни у ЮУрГУ пройдут 11 октября в челябинском Доме архитектора. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Тефтелев. Документ опубликован на сайте мэрии.

Идея возведения часовни возле ЮУрГУ уже несколько лет вызывает споры. Одни горожане считают, что на территории студенческого сквера необходимо построить такой объект. Другие челябинцы предлагают восстановить фонтан. В августе 2016 года на общественных слушаниях проект строительства часовни был одобрен. По мнению противников застройки сквера, процедура прошла с нарушениями.

Фото с сайта susu.ru

Все новости за 02.10.2018 г.»