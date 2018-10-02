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В Челябинске суд закрыл дом престарелых за нарушения пожарной безопасности
02.10.2018 г. 16:01
Фото с сайта sitv.ru
В Центральном районе закрыли пансионат для престарелых в частном доме.
В пансионате провели проверку сотрудники районной прокуратуры. Совместно со специалистом МЧС они признали индивидуальный жилой дом пожароопасным. В здании отсутствовали автоматическая сигнализация и система оповещения, а отделка стен, потолка и пола была выполнена из горючих материалов.
В 2017 году в отношении директора дома престарелых было возбуждено административное дело, однако нарушения пожарной безопасности он не устранил. Прокурор обратился в Центральный райсуд Челябинска, который запретил использовать дом в качестве пансионата для круглосуточного проживания пожилых людей.
Фото с сайта sitv.ru
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