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Челябинская область оказалась в хвосте рейтинга регионов по приверженности ЗОЖ
02.10.2018 г. 16:03
Фото с сайта www.culture.ru
Челябинская область за год опустилась на шесть строчек в рейтинге по приверженности населения к здоровому образу жизни.
Исследование провели эксперты РИА Рейтинг в 85 регионах. Они учитывали восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя, сигарет, наркотиков, занятия спортом и условия труда. По итогам 2017 года Челябинская область опустилась на 68-е место рейтинга. В 2016-м Южный Урал занимал 62-ю строчку.
По числу приверженцев ЗОЖ лидируют Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. Аутсайдерами рейтинга стали Магаданская и Еврейская автономная области и Камчатский край.
Фото с сайта www.culture.ru
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