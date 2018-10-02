Челябинская область оказалась в хвосте рейтинга регионов по приверженности ЗОЖ

Фото с сайта www.culture.ru

Челябинская область за год опустилась на шесть строчек в рейтинге по приверженности населения к здоровому образу жизни.

Исследование провели эксперты РИА Рейтинг в 85 регионах. Они учитывали восемь показателей, характеризующих потребление алкоголя, сигарет, наркотиков, занятия спортом и условия труда. По итогам 2017 года Челябинская область опустилась на 68-е место рейтинга. В 2016-м Южный Урал занимал 62-ю строчку.

По числу приверженцев ЗОЖ лидируют Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. Аутсайдерами рейтинга стали Магаданская и Еврейская автономная области и Камчатский край.

Фото с сайта www.culture.ru

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