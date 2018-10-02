Мэрия готова отказаться от строительства дельфинария в городском бору по требованию челябинцев

Фото с сайта smollenta.ru

Администрация Челябинска пригласила горожан на публичные слушания по вопросу строительства дельфинария.

Во вторник, 2 октября, комитет по градостроительству и архитектуре выступил с разъяснениями по скандальной теме строительства дельфинария. Поводом стали многочисленные обращения СМИ и жителей Челябинска. Горожане возмущены планами по возведению дельфинария на территории городского бора.

В мэрии напомнили, что в Челябинске состоятся публичные слушания по этому вопросу. Их цель — получение и обсуждение предложений от жителей. Как сообщили в администрации, объект исключат из документов планирования в случае отрицательного решения участников слушаний. Мероприятие пройдет 25 октября в Доме архитектора. Начало назначено на 13:30.

Фото с сайта smollenta.ru

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