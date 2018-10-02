Женские туфли челябинского производителя включили в десятку лучших по качеству

Фото с сайта be-ledy.ru

Роскачество высоко оценило туфли челябинской обувной фабрики «Юничел».

Специалисты Роскачества исследовали обувь 25 брендов и составили рейтинг из 10 лучших производителей. Эксперты изучили женские туфли на толстом каблуке средней высоты. Их проверяли по 17 показателям, среди которых токсичность, устойчивость окраски материалов, прочность, гибкость, степень деформации, качество пошива.

Челябинская фабрика «Юничел» заняла в списке девятое место. Это единственный российский производитель в рейтинге. Эксперты поставили туфлям компании 4,6 балла из 5. 70% рейтинга составила обувь китайского производства. Также половину списка заняли туфли, которые стоят дешевле 5 тыс. рублей. Максимальную оценку получила обувь итальянской компании TJ COLLECTION. Стоимость ее туфель составляет около 6 тыс. рублей. При этом обувь за 10 тыс. рублей компании Salamander оказалась хуже по качеству.

Фото с сайта be-ledy.ru

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