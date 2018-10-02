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Половина жителей Челябинска недовольны состоянием дорог в городе
02.10.2018 г. 12:55
Финансовый университет при правительстве России оценил состояние дорожного хозяйства в крупных городах.
Местных жителей спрашивали о состоянии дорог, качестве работы общественного транспорта и деятельности сотрудников ГИБДД. Лучшим городом по всем трем показателям стал Грозный, на втором месте — Казань, замыкает тройку Череповец. В топ-15 вошли пять уральских городов — Тюмень, Нижневартовск, Сургут, Екатеринбург и Нижний Тагил. Все они обогнали в рейтинге Москву — столица едва удержалась на 14-м месте.
Челябинск занял 48-е место. Удовлетворительным состояние дорог назвали 54% респондентов. 71% опрошенных горожан довольны общественным транспортом, а еще 86% положительно высказались о качестве работы сотрудников ГИБДД. По данным исследования, высокие оценки двух последних пунктов характерны для всех городов. Свое недовольство местные жители высказывают главным образом в отношении дорог. Хуже всего с этим ситуация в Якутске и Кургане — там две трети опрошенных оценили состояние дорожной сети как неудовлетворительное.
Фото с сайта cheladmin.ru
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