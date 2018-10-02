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В Челябинске в пункт приема металлолома принесли мину
02.10.2018 г. 14:57
Фото с сайта www.sevkavportal.ru
В Ленинском районе сдали мину на металлолом.
Похожий на мину предмет обнаружили при приеме металла днем в понедельник, 1 октября. Очевидец сообщил о находке в единую дежурно-диспетчерскую службу. Во время проверки было установлено, что это учебная мина, и она не представляет опасности. По данным городского управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, снаряд изъяли сотрудники Росгвардии.
Фото с сайта www.sevkavportal.ru
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