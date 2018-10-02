Челябинцы смогут отслеживать движение автобусов и троллейбусов по Google Maps

Фото с сайта cheladmin.ru

В Google представили масштабные обновления приложения онлайн-карт.

В сервис добавили функцию мониторинга общественного транспорта. Теперь жители Челябинска и еще 13 городов смогут в реальном времени отслеживать по Google Maps автобусы и троллейбусы с указанием интервалов движения. Кроме того, в приложении теперь доступна информация о пробках, а владельцев Android бонусом будут оповещать о причинах проблем на дорогах.

По информации официального блога «Google Россия», нововведения начнут действовать на этой неделе.

Фото с сайта cheladmin.ru

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