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Челябинцы смогут отслеживать движение автобусов и троллейбусов по Google Maps
02.10.2018 г. 13:36
Фото с сайта cheladmin.ru
В Google представили масштабные обновления приложения онлайн-карт.
В сервис добавили функцию мониторинга общественного транспорта. Теперь жители Челябинска и еще 13 городов смогут в реальном времени отслеживать по Google Maps автобусы и троллейбусы с указанием интервалов движения. Кроме того, в приложении теперь доступна информация о пробках, а владельцев Android бонусом будут оповещать о причинах проблем на дорогах.
По информации официального блога «Google Россия», нововведения начнут действовать на этой неделе.
Фото с сайта cheladmin.ru
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