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К строительству ВСМ Челябинск — Екатеринбург хотят привлечь японские компании
02.10.2018 г. 13:42
Южноуральская делегация презентовала инвестиционный потенциал региона во время визита в Японию.
Южноуральская делегация работала в Японии с 24 по 26 сентября. Губернатор Борис Дубровский презентовал в Токио инвестиционный потенциал Челябинской области. На мероприятии собрались представители более 40 японских компаний.
«Один из ключевых проектов, на который делает ставку наш регион - это строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. И мы заинтересованы в опыте японских компаний в этой сфере», — заявил губернатор Борис Дубровский во время выступления.
Затем глава региона провел встречу с представителями корпорации MITSUI & CO., LTD. Они выразили заинтересованность в сотрудничестве с Челябинской областью. Борис Дубровский определил направления, в которых для региона привлекательна совместная работа, — аквакультура, машиностроение, переработка свинины и курицы, освоение Суроямского месторождения и робототехника.
Фото: Министерство экономического развития Челябинской области
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