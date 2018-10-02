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Магнитогорск в 2019 году закупит 10 новых трамваев
02.10.2018 г. 11:43
Борис Дубровский одобрил концепцию развития электротранспорта Магнитогорска.
Концепцию губернатору представил глава города Сергей Бердников. По его словам, приоритетным видом транспорта в Магнитогорске является трамвай. Сейчас там ежедневно выходят на линию 129 вагонов, которые за первую половину 2018 года перевезли более 12 млн пассажиров. В этом году в эксплуатацию ввели 15 новых трамваев. В 2019-м планируется закупить еще 10, а также продлить ветку по проспекту Карла Маркса до улицы Зеленый Лог и соединить ее с существующими путями.
Глава региона отметил важность развития электротранспорта для улучшения экологической обстановки в городе. «Считаю важной поддержку таких проектов по реорганизации системы городского электротранспорта, этот опыт для повышения эффективности работы общественного транспорта может быть применен и в других территориях», — подчеркнул Борис Дубровский.
Фото с сайта gubernator74.ru
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