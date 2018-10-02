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Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов получил именной перстень с бриллиантами
02.10.2018 г. 12:46
Фото: Washington Capitals / twitter
Хоккеисту Евгению Кузнецову вручили именной перстень с бриллиантами за победу в Кубке Стэнли.
Церемония вручения чемпионских перстней прошла в понедельник, 1 октября. Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов получил награду вместе с другими игроками Washington Capitals за победу в Кубке Стэнли 2018 года.
По данным официального сайта клуба, каждое кольцо выполнено из 14-каратного белого и желтого золота, украшено бриллиантами, рубинами и синим сапфиром. В верхней части перстня находится логотип команды. На левой стороне кольца нанесены фамилия хоккеиста, игровой номер и здание Капитолия.
Фото: Washington Capitals / twitter
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