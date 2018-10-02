Челябинца будут судить за хищение 500 тыс. рублей с банковских карт

Фото с сайта news.ykt.ru

В Челябинске в суд направили дело по фактам хищений денег с банковских карт.

В октябре 2017 года жители Ленинградской и Тюменской областей, а также Пермского края заявили в полицию о хищении денег с банковских карт. В ходе следствия была установлена личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Челябинска. Мужчина сообщал потерпевшим о блокировке банковских карт и просил у них конфиденциальные данные. После этого переводил деньги со счетов на свою карту. Суммы хищений варьировались от 7 до 80 тыс. рублей. Всего челябинцу удалось совершить 27 краж. Деньги он расходовал по своему усмотрению.

На момент установления личности ему вынесли приговор за совершение аналогичных преступлений. Один из райсудов Пермского края на 3,5 года отправил мужчину в колонию-поселение, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фото с сайта news.ykt.ru

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