Администрация Челябинска задолжала 33,5 млн рублей за капремонт

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Областной Арбитражный суд рассмотрит дело о задолженности мэрии перед региональным оператором капремонта.

Сумма иска составила более 33,5 млн рублей — это взносы за капремонт муниципального жилья. В городском комитете по имуществу рассказали «Ъ-Южный Урал», что местные власти платят исправно, но только за жилые помещения, включенные в специальный реестр. В этот документ не вошли многие муниципальные квартиры, которые учитывает регоператор. Глава комитета Сергей Чигинцев подчеркнул, что суд сможет помочь разрешить эту проблему, поскольку собственные попытки мэрии дополнить список путем запросов в Росреестр не увенчались успехом.

По мнению экспертов, подлинная причина в том, что местные власти не проводили инвентаризацию муниципального имущества и не знают, чем владеют. «Пока объем задолженности администрации никак не влияет на графики и качество выполняемых регоператором работ, запас средств хороший. Но в будущем это может отразиться на качестве работ по капремонту», — цитирует издание представителя ОНФ Антона Неверова.

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Все новости за 02.10.2018 г.»