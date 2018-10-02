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Администрация Челябинска задолжала 33,5 млн рублей за капремонт
02.10.2018 г. 11:52
Областной Арбитражный суд рассмотрит дело о задолженности мэрии перед региональным оператором капремонта.
Сумма иска составила более 33,5 млн рублей — это взносы за капремонт муниципального жилья. В городском комитете по имуществу рассказали «Ъ-Южный Урал», что местные власти платят исправно, но только за жилые помещения, включенные в специальный реестр. В этот документ не вошли многие муниципальные квартиры, которые учитывает регоператор. Глава комитета Сергей Чигинцев подчеркнул, что суд сможет помочь разрешить эту проблему, поскольку собственные попытки мэрии дополнить список путем запросов в Росреестр не увенчались успехом.
По мнению экспертов, подлинная причина в том, что местные власти не проводили инвентаризацию муниципального имущества и не знают, чем владеют. «Пока объем задолженности администрации никак не влияет на графики и качество выполняемых регоператором работ, запас средств хороший. Но в будущем это может отразиться на качестве работ по капремонту», — цитирует издание представителя ОНФ Антона Неверова.
Фото с сайта novostivolgograda.ru
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