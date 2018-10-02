Врачей в Коркино подозревают в причастности к смерти младенца

Фото с сайта Knews.kg

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в больнице.

В июне 2018 года в больницу в Коркино доставили месячного мальчика с высокой температурой. Через сутки он скончался. По предварительным данным следствия, причиной стала несвоевременно диагностированная инфекция. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают виновных должностных лиц больницы, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта Knews.kg

Все новости за 02.10.2018 г.»